Amnesty International premia i Negramaro

Il gruppo dei Negramaro è il vincitore del premio Amnesty International Italia, per la canzone "Dalle mie parti" pubblicata nel nuovo album "Contatto" uscito nel 2021. Perchè Amnesty International ha scelto i Negramaro? La canzone dei Negramaro "Dalle mie parti" è risultata la vincitrice del premio Voci per la libertà di Amnesty International. Dal 1998 Amnesty International Italia ha fondato questo festival che premia la canzone più pertinente al messaggio di solidarietà che vuole trasmettere. L'intento è diffondere i principi universali della dichiarazione universale dei diritti umani attraverso la musica e l'arte, quali veicoli dei valori da questa rappresentati.

