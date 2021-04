Amici 20: Martina Miliddi e Aka7even si sono lasciati (Di sabato 24 aprile 2021) Arriva la conferma su una coppia nata nella scuola di dopo l’eliminazione di lei. Martina Miliddi e Aka7even (screenshot video)Martina Miliddi, la ballerina che ha partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi – e che è stata eliminata nell’ultima puntata, ha rotto il silenzio sulla sua relazione con il cantante Aka7even, conosciuto all’interno della scuola. Infatti, dopo la sua esclusione dal programma, si era parlato molto di come stessero le cose nella coppia. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Chi è Martina Miliddi: la ballerina di Amici 20 Lei attraverso il suo profilo Instagram aveva fatto sapere che “con Luca siamo in buonissimi rapporti, ci vogliamo davvero bene, siamo tanto tanto ... Leggi su ck12 (Di sabato 24 aprile 2021) Arriva la conferma su una coppia nata nella scuola di dopo l’eliminazione di lei.(screenshot video), la ballerina che ha partecipato al talent showdi Maria De Filippi – e che è stata eliminata nell’ultima puntata, ha rotto il silenzio sulla sua relazione con il cantante, conosciuto all’interno della scuola. Infatti, dopo la sua esclusione dal programma, si era parlato molto di come stessero le cose nella coppia. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Chi è: la ballerina di20 Lei attraverso il suo profilo Instagram aveva fatto sapere che “con Luca siamo in buonissimi rapporti, ci vogliamo davvero bene, siamo tanto tanto ...

