Valeria Marini in lacrime a Supervivientes per la madre truffata Valeria Marini è sicuramente una delle protagoniste di Supervivientes, la versione spagnola de l'Isola dei Famosi, a cui la soubrette sta partecipando come concorrente. Durante l'ultima puntata andata in onda del reality spagnolo, la Marini è scoppiata a piangere quando ha avuto modo di parlare con sua madre. Valeria Marini a Supervivientes scoppia in lacrime per la madre truffata Valeria Marini a Supervivientes si sta facendo notare proprio come ha fatto durante la sua partecipazione ai reality italiani (da Temptation Island Vip, passando per il Grande Fratello Vip e l'Isola dei Famosi, a cui aveva partecipato molti anni fa).

