Vacanza in crociera, tamponi all'ingresso e nessuna limitazione a bordo (Di venerdì 23 aprile 2021) commenta Prima di salire è necessario fare un tampone e presentarne un altro, fatto tre giorni prima, che attesti la propria positività . È quanto occorre per fare una Vacanza su una nave da crociera . Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 aprile 2021) commenta Prima di salire è necessario fare un tampone e presentarne un altro, fatto tre giorni prima, che attesti la propria positività . È quanto occorre per fare unasu una nave da

Advertising

MSC_Crociere : Il prossimo inverno il vero protagonista della tua vacanza sarà il mare! Prenota entro il 31 Maggio la tua cabina… - Margi624 : Ricapitolando: possiamo andare alle Terme o in crociera in vacanza - GiovannaSandr16 : @MarcoGiuliani3 @fattoquotidiano No no da 15 mesi hanno pronato voi??????la cosa allucinante è che siete pure contenti… - CenturyCruises : RT @aggynomadi: ROYAL CARIBBEAN pensa a nuove avventure con le partenze dal Nord Est per la stagione 2022-2023… - aggynomadi : ROYAL CARIBBEAN pensa a nuove avventure con le partenze dal Nord Est per la stagione 2022-2023 #crociere #crociera… -