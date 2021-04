Ucciso per un parcheggio, ecco i ruoli dei quattro aggressori (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Hanno iniziato a picchiare me e mio padre. Giorgio Scaramella ha colpito mio padre con un crick, lo strumento che stava usando per cambiare la ruota. Poi sembrava che la situazione si fosse calmata, tanto che mio padre si era offerto anche di ripagare gli occhiali che aveva rotto a Giorgio nella colluttazione. Ma lui è andato via ed è tornato su uno scooter e con loro altre tre persone. Hanno iniziato a picchiare mio padre, poi lo hanno scaraventato sull’auto e uno lo accoltellato mentre gli altri lo mantenevano”. È un racconto dell’orrore quello di Maria Adriana Cerrato, la figlia di Maurizio, Ucciso durante una colluttazione nata per un parcheggio di un’auto. Le sue ricostruzioni sono contenute nel decreto di fermo firmata dal pubblico ministero Giuliano Moccia della procura di Torre Annunziata (Napoli). È grazie al suo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Hanno iniziato a picchiare me e mio padre. Giorgio Scaramella ha colpito mio padre con un crick, lo strumento che stava usando per cambiare la ruota. Poi sembrava che la situazione si fosse calmata, tanto che mio padre si era offerto anche di ripagare gli occhiali che aveva rotto a Giorgio nella colluttazione. Ma lui è andato via ed è tornato su uno scooter e con loro altre tre persone. Hanno iniziato a picchiare mio padre, poi lo hanno scaraventato sull’auto e uno lo accoltellato mentre gli altri lo mantenevano”. È un racconto dell’orrore quello di Maria Adriana Cerrato, la figlia di Maurizio,durante una colluttazione nata per undi un’auto. Le sue ricostruzioni sono contenute nel decreto di fermo firmata dal pubblico ministero Giuliano Moccia della procura di Torre Annunziata (Napoli). È grazie al suo ...

