Stefania Orlando contro Matteo Salvini: "L'utero in affitto? Un abominio" (Di venerdì 23 aprile 2021) Durante l'ospitata di Matteo Salvini al Maurizio Costanzo Show, Stefania Orlando ha scritto un post contro ciò che ha detto il leader della Lega. Stefania Orlando contro Matteo Salvini: “L’utero in affitto? Un abominio” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 aprile 2021) Durante l'ospitata dial Maurizio Costanzo Show,ha scritto un postciò che ha detto il leader della Lega.: “L’in? Un” su Notizie.it.

Advertising

IlContiAndrea : Domenica ad #AvantiUnAltro “Vizi vs Nuove Frontiere”. Come caposquadra Stefania Orlando e il duo comico de I Sanson… - MediasetPlay : Tocchiamo una polemica e serviamo un caffeuccio approfittando della presenza di Stefania Orlando... Twittate con… - PatriziaFurlane : RT @Elena12256375: Io al giorno d'oggi mi fido solo di: Andrea zelletta, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini e Stefania Orlando #tzvip #isola #… - PatriziaFurlane : RT @MariaLuisaCarna: Ma voi avete realizzato che in un reality non esisteranno mai altri Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Francesco Oppini… - Giulia7731 : RT @cercandobabilon: la vita per gli haters di Stefania Orlando deve essere proprio difficile perché obiettivamente non ne sbaglia davvero… -