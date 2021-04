Sinner non si ferma più, abbatte Rublev e vola in semifinale contro Tsitsipas (Di venerdì 23 aprile 2021) E' Stefanos Tsitsipas, n.5 del ranking mondiale e secondo favorito del seeding, l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale del 'Barcelona Open' di tennis. Nel suo quarto di finale il greco ha ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) E' Stefanos, n.5 del ranking mondiale e secondo favorito del seeding, l'avversario di Janniknelladel 'Barcelona Open' di tennis. Nel suo quarto di finale il greco ha ...

