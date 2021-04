(Di venerdì 23 aprile 2021) ROMA - La CAN ha ufficializzato il nome dell'arbitro che dirigerà, recupero della 30ª giornata diB in programma domani, sabato 24 aprile, alle ore 14 (il campionato è sospeso ...

Advertising

sportli26181512 : Serie B, Pordenone-Pisa: arbitra Di Martino: Sarà il fischietto della sezione di Teramo a dirigere il recupero dell… - TUTTOB1 : Serie B, Pordenone-Pisa: designato Di Martino - psb_original : Pordenone, l'ex Canzian: 'Decisione saggia fermare il campionato. Stimo Tesser, con Domizzi salvezza obiettivo ragg… - PicenoTime : Serie B, continua sperimentazione #Var nei recuperi Pordenone-Pisa ed Empoli-Chievo - filadelfo72 : Calendario Serie B 2021 35a giornata e recuperi Pordenone-Pisa, Pescara-Entella -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Pordenone

ROMA - La CAN ha ufficializzato il nome dell'arbitro che dirigerà- Pisa , recupero della 30ª giornata diB in programma domani, sabato 24 aprile, alle ore 14 (il campionato è sospeso e riprenderà regolarmente il primo maggio): sarà il sig. Di ...(Bundesliga) - SKY SPORT (canale 252 satellite) 16.00- Pisa (B) - DAZN 16.15 Valladolid - Cadice (Liga) - DAZN 17.00 Metz - PSG (Ligue 1) - DAZN Sassuolo - Milan (Campionato ...ROMA - Reso noto dalla Lega B il nome dell'arbitro che dirigerà Pordenone-Pisa, recupero della 30ª giornata di Serie B in programma domani, sabato 24 aprile, alle ore 14 (il campionato è sospeso e ...ROMA - La CAN ha ufficializzato il nome dell'arbitro che dirigerà Pordenone-Pisa, recupero della 30ª giornata di Serie B in programma domani, sabato 24 aprile, alle ore 14 (il campionato è sospeso e ...