Sampdoria | Quagliarella rinnova | accordo trovato | a breve la firma sul contratto

(Di venerdì 23 aprile 2021)l’trae Ferrero per il rinnovo di: l’annuncio previsto per la prossima settimana Fabiorinnoverà con la. Ad annunciarlo è l’edizione odierna de La Repubblica. L’attaccante blucerchiato hal’con Massimo Ferrero, restano solo da limare alcuni dettagli. Il matrimonio durerà ancora per una stagione da calciatore (come sempre il rinnovo sarà annuale), ma nelpotrebbe già esserci qualche accenno a un suo futuro allain un’altra veste. Non da dirigente, come inizialmente ipotizzato, ma da allenatore delle giovanili. Atteso l’annuncio ufficiale ad inizio della prossima settimana. L'articolo proviene da ...

sampdoria : ? | TRIPLICE FISCHIO Basta il gol di capitan #Quagliarella per tornare a gioire fuori casa. #CrotoneSamp 0?-1?… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ??#Sampdoria, #Ferrero trova l'accordo con #Quagliarella: firma più vicina! ??#CMITmercato - calciomercatoit : ??#Sampdoria, #Ferrero trova l'accordo con #Quagliarella: firma più vicina! ??#CMITmercato - clubdoria46 : #Sampdoria, rinnovo #Quagliarella: manca solo la firma. I dettagli #samp #ferrero - it_samp : #Gabbiadini: 'Con #Quagliarella intesa perfetta. #Ranieri spero che resti. 8° posto? Ci proviamo'. #sampdoria -

Basta un'onesta, a ritmi bassi e senza nulla da chiedere, per vincere di misura allo Scida. A deciderla è un gol di, su erroraccio di Luperto in uscita, Gabbiadini gli ......30 Milan - Sassuolo 1 - 2 (30 Calhanoglu, 76 e 83 Raspadori) Ore 20:45 Bologna - Torino 1 - 1 (25 Barrow, 58 Mandragora) Crotone -0 - 1 (53) Genoa - Benevento 2 - 2 (5 Viola, ...Sampdoria, trovato l’accordo tra Quagliarella e Ferrero per il rinnovo di contratto: l’annuncio previsto per la prossima settimana Fabio Quagliarella rinnoverà con la Sampdoria. Ad annunciarlo è ...Tornato dal lungo stop per infortunio, l'attaccante della Sampdoria sta recuperando a suon di prestazioni ... Stanno facendo passare tutti come una cosa strana ma non è così. Il rigorista è ...