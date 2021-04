Advertising

BeppeSala : Il Salone del mobile. - fattoquotidiano : Salone del mobile, l’appello di Sala a espositori: “Non fatelo saltare, siate generosi con altri lavoratori di sett… - Agenzia_Italia : In bilico il Salone del Mobile di settembre, il presidente Luti si dimette - TV7Benevento : Salone Mobile: i dubbi di un espositore, dispiace ma non ci sono premesse'... - BnB_Ferroviere : I dubbi delle imprese sul Salone del Mobile 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Salone Mobile

Fuori dal paniere principale il titolo peggiore è Fiera di Milano , - 10.07%, nel timore che ildelsalti anche quest'anno a causa della pandemia. Inoltre gli analisti di Equita hanno ...Gli operatori hanno collegato il calo del titolo alla possibilità che anche nel 2021 venga cancellato ildela causa della pandemia da Covid - 19.Milano, 23 apr. (Adnkronos) - Se lo 'strappo', secondo alcune fonti vicine al dossier, si può ancora ricucire e il Salone del Mobile a inizio settembre non è considerato una partita chiusa, dal fronte ...(LaPresse) Beppe Sala lancia un appello per evitare che salti il Salone del Mobile di Milano, in programma a settembre. Il sindaco del capoluogo lombardo interviene con un video pubblicato sui social ...