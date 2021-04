Rousseau stacca la spina al Movimento 5 Stelle | Davide Casaleggio | “Debiti non saldati” | e volano i coltelli

(Di venerdì 23 aprile 2021) Quello trae ilè stato un addio lungo, che ha visto finalmente la separazione definitiva dopo molti veleni e recriminazioni.non nasconde l’amarezza per inon, circa 450mila euro, che i parlamentari pentastellati non avrebbero versato alla piattaforma. La democrazia diretta si infrange dunque su mere questioni di soldi. Il figlio di Gianroberto, cofondatore del, toglie dall’equazione quelche sembrava essere pilastro necessario per la visione pentastellata, lasciando la strada spianata al caos di una forza politica allo sbaraglio., l’addio al...

... omettendo di versare, già dal mese di aprile, il contributo stabilito per i servizi erogati, questa mattina abbiamo dovuto comunicare a tutto il personale diche siamo costretti ad avviare ...Sparisce dunque il contributo di 300 euro alla piattaformadi Davide Casaleggio a partire dal primo aprile. Nel codice si dice anche che i parlamentari dovranno mettersi in regola con le ...Quello tra Rousseau e il Movimento 5 Stelle è stato un addio lungo, che ha visto finalmente la separazione definitiva dopo molti veleni e recriminazioni. Davide Casaleggio non nasconde l’amarezza per ...Rousseau dà la colpa di tutto al Movimento ... mentre almeno 2 punti il manifesto si stacca dall’ortodossia. Uno non vale più uno perché “serve competenza e quella va premiata; inoltre il voto sulla ...