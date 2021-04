Poltrone girevoli: contro il parassitismo servono delle regole (Di venerdì 23 aprile 2021) E gira gira il mondo, dice il cantante, ma a girare davvero sono gli incarichi. Su questo giornale trovate i dettagli di un malcostume che non è certo solo italiano e che può essere visto da due punti di vista. Quello della politica come luogo di passaggio verso altre mete, se volete come luogo dell’effimero. Recentemente, un po’ a sorpresa e senza clamore, un deputato di nome Giovanni Sanga ha annunciato la sua intenzione di restare al timone di Sacbo, la società che gestisce lo scalo di Orio al Serio, rinunciando al seggio in Parlamento. Ah bene, direte voi, una buona cosa che non ci siano conflitti: il fatto è che Sanga era appena stato nominato deputato, lo scorso gennaio, subentrando come primo dei non eletti del Partito Democratico, dopo le dimissioni dell’altro bergamasco del Pd, Maurizio Martina, passato all’alta carica di vicedirettore della Fao. Sanga è rimasto deputato per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) E gira gira il mondo, dice il cantante, ma a girare davvero sono gli incarichi. Su questo giornale trovate i dettagli di un malcostume che non è certo solo italiano e che può essere visto da due punti di vista. Quello della politica come luogo di passaggio verso altre mete, se volete come luogo dell’effimero. Recentemente, un po’ a sorpresa e senza clamore, un deputato di nome Giovanni Sanga ha annunciato la sua intenzione di restare al timone di Sacbo, la società che gestisce lo scalo di Orio al Serio, rinunciando al seggio in Parlamento. Ah bene, direte voi, una buona cosa che non ci siano conflitti: il fatto è che Sanga era appena stato nominato deputato, lo scorso gennaio, subentrando come primo dei non eletti del Partito Democratico, dopo le dimissioni dell’altro bergamasco del Pd, Maurizio Martina, passato all’alta carica di vicedirettore della Fao. Sanga è rimasto deputato per ...

