Pio e Amedeo | chi è Cristina Garofalo | la moglie di Pio D’Antini La “Miss” tra amore | carriera e figli

Se in TV ostentano corteggiamenti e avances a bellissime donne, nella vita realesono innamoratissimi e fedeli alla loro moglie.D'Antini è da anni legato a Cristina Garofalo , marito e moglie dal 2016 ma insieme da molto più tempo. La coppia ha anche una bambina, ...Aleandro Baldi torna finalmente in tv e, in particolare, sul palco diper Felicissima Sera ma i fan si chiedono: cosa ha fatto in questi anni il cantante lontano dal palco e dalla musica? Le cose per lui non sono andate molto bene tanto che dopo il successo ...Cristina Garofalo è la moglie di Pio D’Antini, del duo comico Pio e Amedeo. La donna ed è originaria di Foggia, proprio come il marito. Mamma della piccola Chiara dal 2016, Cristina lavora da tempo ...Va oggi in onda l’appuntamento con “Felicissima Sera“, il nuovo format di Pio e Amedeo. In onda in prima serata su Canale 5, tra i vari ospiti di oggi ci sarà anche l’astronauta Umberto Guidoni. Ma ...