Perché è fallita la Superlega? La rivincita sociale del calcio (Di venerdì 23 aprile 2021) Fra i temi che hanno animato il dibattito pubblico negli ultimi giorni c’è la “Superlega” di calcio. Una suggestione durata circa 24 ore, ma che è riuscita – in questo breve lasso di tempo – ad offuscare, addirittura, il tema della pandemia. Ma Perché il progetto di Perez e Agnelli è svanito in così poche ore? Perché è fallita la Superlega? La rivolta contro le 12 Big Dodici squadre. Poi diventate undici, fino all’uscita di tutte le inglesi e la presa d’atto degli organizzatori con le parole di Agnelli: «la Superlega non andrà avanti». Contro di loro un coro di proteste che ha coinvolto tifosi, politici, uomini di governo. Dalle parole di Boris Johnson («farò tutto il possibile per fermarla»), a quelle di Mario Draghi («preservare le competizioni nazionali, i valori ... Leggi su leurispes (Di venerdì 23 aprile 2021) Fra i temi che hanno animato il dibattito pubblico negli ultimi giorni c’è la “” di. Una suggestione durata circa 24 ore, ma che è riuscita – in questo breve lasso di tempo – ad offuscare, addirittura, il tema della pandemia. Mail progetto di Perez e Agnelli è svanito in così poche ore?la? La rivolta contro le 12 Big Dodici squadre. Poi diventate undici, fino all’uscita di tutte le inglesi e la presa d’atto degli organizzatori con le parole di Agnelli: «lanon andrà avanti». Contro di loro un coro di proteste che ha coinvolto tifosi, politici, uomini di governo. Dalle parole di Boris Johnson («farò tutto il possibile per fermarla»), a quelle di Mario Draghi («preservare le competizioni nazionali, i valori ...

Advertising

casino90210 : RT @Onefire95582124: ??'Perché La Celentano non fa mai sfidare i suoi vs Giulia? Ihihih io 2domande me le farei' ??'Che codarda la Celentano… - _Sherty_ : RT @Onefire95582124: ??'Perché La Celentano non fa mai sfidare i suoi vs Giulia? Ihihih io 2domande me le farei' ??'Che codarda la Celentano… - lee28552519 : RT @Onefire95582124: ??'Perché La Celentano non fa mai sfidare i suoi vs Giulia? Ihihih io 2domande me le farei' ??'Che codarda la Celentano… - seemone01 : RT @Onefire95582124: ??'Perché La Celentano non fa mai sfidare i suoi vs Giulia? Ihihih io 2domande me le farei' ??'Che codarda la Celentano… - dila21208923 : RT @Onefire95582124: ??'Perché La Celentano non fa mai sfidare i suoi vs Giulia? Ihihih io 2domande me le farei' ??'Che codarda la Celentano… -