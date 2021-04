Oscar alla miglior attrice non protagonista, è Yuh-Jung Youn la (probabile) vincitrice (Di venerdì 23 aprile 2021) Molto probabilmente, Yuh-Jung Youn vincerà il premio dell’Academy come miglior attrice non protagonista. L’attrice sudcoreana è nel cast di Minari, in cui interpreta la nonna Soonja (madre di Monica), uno dei personaggi più forti e affascinanti della storia raccontata dal regista Lee Isaac Chung e che le è valsa la nomination agli Oscar 2021. Per la sua interpretazione in Minari, Yuh-Jung Youn ha già vinto vari riconoscimenti come miglior attrice non protagonista: ai BAFTA, agli Screen Actors Guild Awards e, infine, agli Independent Spirit Awards 2021. La sua nomination agli Oscar 2021 – in cui compete con Olivia Colman (The Father), Maria Bakalova (Borat 2 Subsequent ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 23 aprile 2021) Molto probabilmente, Yuh-vincerà il premio dell’Academy comenon. L’sudcoreana è nel cast di Minari, in cui interpreta la nonna Soonja (madre di Monica), uno dei personaggi più forti e affascinanti della storia raccontata dal regista Lee Isaac Chung e che le è valsa la nomination agli2021. Per la sua interpretazione in Minari, Yuh-ha già vinto vari riconoscimenti comenon: ai BAFTA, agli Screen Actors Guild Awards e, infine, agli Independent Spirit Awards 2021. La sua nomination agli2021 – in cui compete con Olivia Colman (The Father), Maria Bakalova (Borat 2 Subsequent ...

Oscar alla miglior attrice non protagonista, è Yuh-Jung Youn la (probabile) vincitrice La candidata Yuh-Jung Youn è anche la favorita dei bookmaker e dovrebbe partecipare alla cerimonia degli Oscar, sebbene la recente ondata anti-asiatica in America ha messo a lei e alla sua famiglia un ...

