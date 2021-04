«Opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme»: ecco l’introduzione di Draghi al Recovery Plan (Di venerdì 23 aprile 2021) Ridurre la disuguaglianza, la povertà e l’esclusione sociale. Sono questi alcuni dei punti evidenziati da Mario Draghi nella bozza – ottenuta in esclusiva da Il Foglio – nella sua introduzione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il Recovery Plan sarà presentato il 28 e il 29 aprile alle Camere, prima della scadenza per l’invio alla Commissione europea, fissata per il 30 aprile. «L’Unione europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation Eu (Ngeu). E’ un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale», scrive Mario Draghi. «Per l’Italia – ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 aprile 2021) Ridurre la disuguaglianza, la povertà e l’esclusione sociale. Sono questi alcuni dei punti evidenziati da Marionella bozza – ottenuta in esclusiva da Il Foglio – nella sua introduzione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Ilsarà presentato il 28 e il 29 aprile alle Camere, prima della scadenza per l’invio alla Commissione europea, fissata per il 30 aprile. «L’Unione europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation Eu (Ngeu). E’ un programma di portata e ambizione inedite, che prevedeper accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale», scrive Mario. «Per l’Italia – ...

