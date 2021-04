Naufragio al largo della Libia | più di 100 morti Sea Watch | “L’Ue ha negato i soccorsi”

(Di venerdì 23 aprile 2021)al. Fonti umanitarie parlano almeno di 120. Alarm Phone: “Temiamo il peggio”. ROMA –alnella giornata di giovedì 22 aprile 2021. Non si hanno ancora certezze sul bilancio, ma fonti umanitarie citate da La Repubblica parlano di almeno 120 vittime. “Abbiamo avvertito le autorità diverse ore fa – scriveva Alarm Phone poco prima dell’annuncio da parte delle Ong – cosa stanno facendo? Abbiamo perso il contatto con loro e non sappiamo se sono sopravvissuti. Temiamo il peggio“. Sul posto ci sono tre mercantili e la nave Ocean Viking per cercare di individuare eventuali sopravvissuti. Gli allarmi Sono stati diversi gli allarmi arrivate dalle Ong. “Il mare è molto agitato ...

l'ennesima strage in mare quella avvenuta ieri sera aldelle coste libiche. Alarm Phone ha segnalato tre imbarcazioni in difficoltà: un gommone che ...immagini che arrivano dal luogo del...aldella Libia. Altri morti, altro sangue sulla coscienza dei buonisti che, di fatto, invitano e agevolano scafisti e trafficanti a mettere in mare barchini e barconi stravecchi, anche ...«Naufragio al largo della Libia. Altri morti, altro sangue sulla coscienza dei buonisti che, di fatto, invitano e agevolano scafisti e trafficanti a mettere in mare barchini e barconi stravecchi, ...È stato trovato così, al largo delle coste libiche, distrutto dal mare in tempesta. Secondo la ong Sos Mediterranée erano circa 130 le persone a bordo ed è impossibile che ci siano dei sopravvissuti.