Milan soffre San Siro: perde anche con il Sassuolo (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Milan soffre San Siro e perde ancora punti sul proprio terreno. La squadra di De Zerbi batte quella di Pioli (1-2), che però mantiene la seconda posizione in classifica. Ma ora i rossoneri sono tallonati da Juve, Atalanta e Napoli e rischiano di perdere anche l'accesso alla prossima Champions. Ora la classifica vede il Milan a 66 punti, bianconeri e bergamaschi a 65 e i partenopei a 63. In queste ultime sette gare la squadra di Pioli dovrà incontrare sia la formazione di Pirlo che di Gasperini entrambe trasferta. In coda, seconda vittoria del Cagliari di Semplici (0-1 ad Udine), che ora guarda con più ottimismo a una permanenza nella massima serie. Milan soffre ancora San Siro: Raspadori la affossa Ennesimo ...

davidismo_ : @battitomilan7 La prima grossa delusione il Milan me la dette quando ci eliminò il Waregem in coppa Uefa...che rabb… - r_starchei : La foto di P. Maldini riassume la sofferenza di tutti noi milanisti degli ultimi 10 anni. in quel momento pensava a… - __Ripper__ : @Francisco101081 @PBPcalcio Solo che nel Milan di Thiago Silva c'era Nesta, che non è nemmeno paragonabile a Kjaer… - doolinman : @Atalanta_BC Attenti a non finire come il Milan ieri...troppe occasioni buttate al vento ! Doveva essere 6 - 1 per la Dea invece si soffre - GiosueDiMarino : @acmilan @gruppo_a2a @SamuCastillejo il Milan soffre i bomber da Becao a Destro per finire con Raspadori -