Luti si dimette, a rischio il Salone del Mobile 2021. Sala, “Non un buon segnale” (Di venerdì 23 aprile 2021) Luti rassegna le dimissioni da presidente del Salone del Mobile. Il sindaco di Milano Beppe Sala: “Non un buon segnale”. Il Presidente del Salone del Mobile Claudio Luti ha comunicato le sue dimissioni dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, secondo cui la sessantesima edizione della kermesse sarebbe stata cancellata. Salone del Mobile, Luti rassegna le dimissioni Luti, nella nota che ha scritto motivando e giustificando la sua decisione, parla di una scelta sofferta e difficile, anche alla luce del momento particolarmente complicato a causa del Covid. “Lasciare la Presidenza del Salone in un momento così delicato e complesso è una ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 aprile 2021)rassegna le dimissioni da presidente deldel. Il sindaco di Milano Beppe: “Non un”. Il Presidente deldelClaudioha comunicato le sue dimissioni dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, secondo cui la sessantesima edizione della kermesse sarebbe stata cancellata.delrassegna le dimissioni, nella nota che ha scritto motivando e giustificando la sua decisione, parla di una scelta sofferta e difficile, anche alla luce del momento particolarmente complicato a causa del Covid. “Lasciare la Presidenza delin un momento così delicato e complesso è una ...

