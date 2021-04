Libia | strage di migranti in mare | 130 morti

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 23 aprile 2021) “L’equipaggio della Ocean Viking ha dovuto assistere alle devastanti conseguenze del naufragio di un gommone a nord est di Tripoli. Questa barca era stata segnalata in pericolo con circa 130 persone a bordo mercoledì mattina”.Ricostruisce così Sos Mediterranee l’ultima tragedia delverificatasi ieri nel Mediterraneo centrale con l’ennesimo naufragio di.“Alarm Phone - continua Sos Mediterranee - ci aveva avvisato di un totale di tre imbarcazioni in pericolo nelle acque internazionali al largo della. Tutti loro erano ad almeno dieci ore dalla nostra posizione al momento della ricezione degli avvisi. Abbiamo cercato due di queste barche, una dopo l’altra, in una corsa contro il tempo e conmolto mosso, con onde fino a 6 metri”. “In assenza di un efficace coordinamento guidato dallo Stato”, ...