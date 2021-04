(Di venerdì 23 aprile 2021) “L’per me è un sentimento meraviglioso che dovrebbe sempre aggiungere, mai togliere. Il segreto più grande di unsano, secondo me, è davvero amare prima se stessi,andare alla ricerca dell’altra metà della mela: siate voi stessi la mela più bella e lucente dell’albero” “” è il brano con cuicanta e racconta la storia di unmalato, di un sentimento simile ad una tempesta da cui è necessario uscire per sentirsi nuovamente liberi e consapevoli di se stessi e di ciò che si desidera realmente.ci ha gentilmente concesso un’intervista. “” è il tuo brano di debutto, di che cosa si tratta?è il miodi ...

Lopinionista : “Libertad”, Ibla: “É il mio concetto di amore un amore senza limiti” - blurrygomvez : libertad di ibla è una hit, questa è la verità punto - plateablogmagaz : IBLA con il nuovo brano presentato ad @AmiciUfficiale - EndCent : Da #amici20 il nuovo singolo di #IBLA è #Libertad - GiornaleLORA : “LIBERTAD” , il nuovo singolo di IBLA -

E' disponibile dal 9 aprile scorso, su tutte le piattaforme di riproduzione musicale, il primo singolo di". L'artista agrigentina che ha recentemente preso parte al programma "Amici" di Maria De Filippi, racconta con il suo brano autobiografico in spagnolo, di un rapporto 'd'amore ' ..." è il brano con cuicanta e racconta la storia di un amore malato, di un sentimento simile ad una tempesta da cui è necessario uscire per sentirsi nuovamente liberi e consapevoli di ...Il segreto più grande di un amore sano, secondo me, è davvero amare prima se stessi, senza andare alla ricerca dell’altra metà della mela: siate voi stessi la mela più bella e lucente dell’albero” ...Dal 9 aprile è disponibile in rotazione radiofonica il brano di debutto della cantante dell'edizione in corso di Amici di Maria De Filippi. “LIBERTAD ...