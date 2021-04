Letta santo subito: “Sono come Wojtyla, il Pd aveva bisogno di un papa straniero” (Di venerdì 23 aprile 2021) Enrico Letta si sente come papa Giovanni Paolo II. Lo dice proprio lui, in una lunga intervista al quotidiano spagnolo El Pais. Il segretario del Partito democratico fa un paragone, ovviamente autoironico, ma che suona comunque tra l’autocelebrativo e il blasfemo. Soprattutto detto da un cattolico osservante. Enrico Letta si paragona a Wojtyla “Sono venuti da me perché le divisioni erano così forti che ci voleva un papa straniero, come si dice in Italia. Un po’ come quando Wojtyla fu scelto per calmare le lotte tra cardinali italiani”. Così Letta ha risposto alla domanda del motivo del suo ritorno in Italia alla guida del partito, che aveva sostanzialmente ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 aprile 2021) Enricosi senteGiovanni Paolo II. Lo dice proprio lui, in una lunga intervista al quotidiano spagnolo El Pais. Il segretario del Partito democratico fa un paragone, ovviamente autoironico, ma che suona comunque tra l’autocelebrativo e il blasfemo. Soprattutto detto da un cattolico osservante. Enricosi paragona avenuti da me perché le divisioni erano così forti che ci voleva unsi dice in Italia. Un po’quandofu scelto per calmare le lotte tra cardinali italiani”. Cosìha risposto alla domanda del motivo del suo ritorno in Italia alla guida del partito, chesostanzialmente ...

