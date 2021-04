Lega, Santori: vergognosa aggressione a 12enne da coetanee (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma – “A Roma esiste un problema di sicurezza, inclusione, tolleranza. E il video raccapricciante della dodicenne malmenata da sue coetanee dovrebbe aprire un dibattito chiaro sulle iniziative da assumere a tutela dei piu’ fragili, che passi per una vera rivoluzione valoriale e per iniziative concrete poste in essere dall’amministrazione comunale volte a scongiurare il ripetersi di simili vergognose violenze. La mia piena solidarieta’ alla giovane vittima di aggressione, e alla sua famiglia”. Lo dichiara il dirigente romano della Lega, Fabrizio Santori. Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma – “A Roma esiste un problema di sicurezza, inclusione, tolleranza. E il video raccapricciante della dodicenne malmenata da suedovrebbe aprire un dibattito chiaro sulle iniziative da assumere a tutela dei piu’ fragili, che passi per una vera rivoluzione valoriale e per iniziative concrete poste in essere dall’amministrazione comunale volte a scongiurare il ripetersi di simili vergognose violenze. La mia piena solidarieta’ alla giovane vittima di, e alla sua famiglia”. Lo dichiara il dirigente romano della, Fabrizio

