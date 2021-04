Judgment disponibile su PS5 | Xbox Series X|S e Stadia | trailer e voti della critica – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 23 aprile 2021)a partire da oggi anche su PS5,XS e Google, come conferma ildi lancio. Ottimi i..a partire da oggi anche su PS5,XS e Google, con una versione tecnicamente migliorata rispetto all’originale per PS4. Ildi lancio del gioco ribadisce i tanti punti di forza che abbiamo sottolineato nella recensione diper PS5, confermati anche dagli ottimiche il titolo ha ricevuto dalla stampa internazionale. L’attuale Metascore è infatti pari a 83 e non esiste una singola valutazione ...

Advertising

stadiaita : Questa settimana su #Stadia ????? Judgment disponibile dal 23 Aprile Nuovi sconti per gli utenti stadia Pro -

Ultime Notizie dalla rete : Judgment disponibile

Multiplayer.it

... ma tutto porta a pensare ad un nuovo annuncio legato a, spin - off della serie Yakuza uscito per la prima volta su PS4 e da oggianche per PlayStation 5, Xbox Series e Stadia ......da Epic Games ed ha lavorato sul brand di Gears of War partorendo il controverso capitolo... People Can Fly Publisher: Square Enix Versione provata: PS5 Disponibilità:(PS4, PS5, ...Judgment è disponibile a partire da oggi anche su PS4, Xbox Series X|S e Google Stadia, con una versione tecnicamente migliorata rispetto all'originale per PS4. Il trailer di lancio del gioco ...Alle 16:00, ora italiana, dovrebbe comparire sul sito un nuovo trailer. Il sito è disponibile anche in italiano. Judgment, nel caso nel quale non lo conosciate, è uno spin-off della serie Yakuza ...