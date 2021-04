Insulti shakespeariani troppo belli per lasciarli morire

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 23 aprile 2021) Esistono tantissimi modi di insultare qualcuno uscendone in modo elegante e senza cadere in bassezza volgari. Uno di questi è ricorrere agli, che oltre ad essere molto raffinati, lasceranno spiazzato il vostro interlocutore. “I am sick when I do look on thee” Questa frase è tratta da Sogno di una notte di mezza