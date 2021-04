Ida Platano, appena tornata a UeD già sgancia una bomba atomica: “Non lo escludo” (Di venerdì 23 aprile 2021) Ida Platano ha fatto il suo ritorno a Uomini e Donne. Da tempo tornata single, la ex compagna di Riccardo Guarnieri ha deciso che era arrivato il momento di rimettersi in gioco e provare a conoscere altri cavalieri. I suoi fan non vedevano l’ora che tornasse in tv, anche se su Instagram la dama bresciana è sempre stata molto presente e attiva. La storia con Riccardo è finita male e lui si è rifatto una vita. Un paio di mesi fa ha scelto Roberta Di Padua e abbandonato con lei lo studio di UeD e proprio di recente la coppia è stata travolta dalle voci di rottura. Voci che sono state presto smentite con una serie di Storie inequivocabili apparse sul profilo social di lui.



