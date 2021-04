I Santi di Sabato 24 Aprile 2021 (Di sabato 24 aprile 2021) I Santi DEL GIORNO, 24 Aprileda www.Santiebeati.it San FEDELE DA SIGMARINGEN (MARK ROY) Sacerdote cappuccino, martire – Memoria FacoltativaSigmaringen, Germania, 1577/8 – Seewis, Svizzera, 24 Aprile 1622Marco Reyd – il futuro cappuccino fra Fedele – nato a Sigmaringen, in Germania, nel 1578, si era laureato in filosofia e in diritto all’università di Friburgo in Svizzera, e aveva intrapreso la carriera forense a Colmar in Alsazia. Accolse con entusiasmo l’invito del conte di Stotzingen, che gli affidava i figli e un gruppo di giovani perché li avviasse agli studi. Soggiornando per ben sei anni nelle diverse città dell’Italia, della Spagna e della Francia, impartì ai giovani e nobili all…www.Santiebeati.it/dettaglio/26900 Sant’ ELIA IOREST E SAVA BRANCOVICI VescoviXVII ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 aprile 2021) IDEL GIORNO, 24da www.ebeati.it San FEDELE DA SIGMARINGEN (MARK ROY) Sacerdote cappuccino, martire – Memoria FacoltativaSigmaringen, Germania, 1577/8 – Seewis, Svizzera, 241622Marco Reyd – il futuro cappuccino fra Fedele – nato a Sigmaringen, in Germania, nel 1578, si era laureato in filosofia e in diritto all’università di Friburgo in Svizzera, e aveva intrapreso la carriera forense a Colmar in Alsazia. Accolse con entusiasmo l’invito del conte di Stotzingen, che gli affidava i figli e un gruppo di giovani perché li avviasse agli studi. Soggiornando per ben sei anni nelle diverse città dell’Italia, della Spagna e della Francia, impartì ai giovani e nobili all…www.ebeati.it/dettaglio/26900 Sant’ ELIA IOREST E SAVA BRANCOVICI VescoviXVII ...

Advertising

ottovanz : RT @lastradatv2000: La pala d’altare di Antoniazzo Romano raffigura la Madonna col Bambino tra i santi Francesco e Antonio di Padova. Padre… - asmario1927 : RT @lastradatv2000: La pala d’altare di Antoniazzo Romano raffigura la Madonna col Bambino tra i santi Francesco e Antonio di Padova. Padre… - lastradatv2000 : La pala d’altare di Antoniazzo Romano raffigura la Madonna col Bambino tra i santi Francesco e Antonio di Padova. P… - giugiulolae : pregando tutti i santi e anche dio che sabato vedremo il guanto ale vs giulia altrimenti potrei urlare in tutte le lingue del mondo - daBitonto : #Bitonto Basilica @Santi_Medici chiusa per lavori in corso. Le messe saranno celebrate all’aperto. L'appuntamento p… -