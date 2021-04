How I met yoru mother, spin off: Hilary Duff protagonista (Di venerdì 23 aprile 2021) How I met your mother è una delle sitcom di maggior successo degli ultimi vent’anni; presente interamente su Netflix, la serie si è conclusa nel 2014 e, nonostante siano passati diversi anni dalla fine, è ancora molto amata. Hulu, altra piattaforma di streaming on line, ha ordinato uno spin-off della serie con protagonista Hilary Duff “How I met your father”. How I met your mother è una delle sitcom americane Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 23 aprile 2021) How I met yourè una delle sitcom di maggior successo degli ultimi vent’anni; presente interamente su Netflix, la serie si è conclusa nel 2014 e, nonostante siano passati diversi anni dalla fine, è ancora molto amata. Hulu, altra piattaforma di streaming on line, ha ordinato uno-off della serie con“How I met your father”. How I met yourè una delle sitcom americane Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

holylau_ : ho finito how I met your mother e voglio farmi testa e muro - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 1?6?esimi di finale TV ?? Scegli la migliore SERIE TV di tutti i tempi tra: ?? HOW I… - MichaelProMax : RT @HDblog: How I Met Your Father, la serie spinoff sarà presto realtà - HDblog : How I Met Your Father, la serie spinoff sarà presto realtà - MadManWaBox : Non mi convince, per niente! -