Governo | Marcucci Pd | “Faccio il tifo per Giorgetti contro il partito del Papeete”

Leggi su dire

(Di venerdì 23 aprile 2021) ROMA – “Faccio il tifo per il ministro Giorgetti nel confronto in atto con il partito del Papeete. Spero che anche la delegazione al governo di Forza Italia, composta da persone che ritengo molto sagge, svolga un ruolo di mediazione per arginare l’estremismo ricorrente della Lega”. Lo dice in un’intervista al quotidiano Il Mattino il senatore del Pd Andrea Marcucci.