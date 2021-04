Giulia Salemi si è rotta un dito in diretta

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 23 aprile 2021) Rompersi undel piede ed accorgersene sei mesi dopo, si può: parola di. L’ex gieffina, infatti, lo scorso sei novembre durante una rovinosa caduta al Grande Fratello Vip, si èl’alluce del piede (una frattura interna) e non s’è n’è mai accorta fino a poco tempo fa quando, durante una risonanza, il medico le ha dato il referto. Il post di“Ragazzi, non ci crederete ma – ha riferitoai suoi fan – ho fatto una risonanza e ho scoperto di avere una frattura interna all’alluce del piede legata alla prima caduta al GF il 6 novembre. Fortunatamente ho un ottimo team con cui ho iniziato una cura di un mese per risanarla”. La caduta in questione è proprio quella che risale al suo ingresso nella casa del GF ...