Ginnastica | Larisa Iordache ricoverata in ospedale per infezione renale Finali di Specialità a rischio

(Di venerdì 23 aprile 2021)è stataindopo le qualificazioni degli Europei 2021 diartistica, andate in scena mercoledì 21 aprile alla Jakobshalle di Basilea (Svizzera). La rumena ha risentito di febbre e dolori di varia natura, i primi esami hanno rivelato un’e ha trascorso la giornata di ieri presso il nosocomio elvetico. Lo scricciolo di Bucarest era stata eccellente quarta nel turno eliminatorio e aveva strappato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021, riuscendo a beffare la nostra Martina Maggio per appena tre decimi di punto (l’azzurra avrebbe portato a casa un pass non nominale per l’Italia). Questo è il motivo per cui la 24enne non disputerà la Finale all-around, in programma oggi pomeriggio (dalle ore 13.30). ...