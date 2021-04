Futuro Agnelli in bilico, Juve al bivio: deciderà tutto Exor (Di venerdì 23 aprile 2021) Del domani, ancora, non v'è certezza. Il Futuro di Andrea Agnelli è in divenire, in attesa che passi la tempesta. Una cosa, in ogni caso, è sicura: il presidente si è rituffato immediatamente nell'... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 aprile 2021) Del domani, ancora, non v'è certezza. Ildi Andreaè in divenire, in attesa che passi la tempesta. Una cosa, in ogni caso, è sicura: il presidente si è rituffato immediatamente nell'...

Ultime Notizie dalla rete : Futuro Agnelli Futuro Agnelli in bilico, Juve al bivio: deciderà tutto Exor Del domani, ancora, non v'è certezza. Il futuro di Andrea Agnelli è in divenire, in attesa che passi la tempesta. Una cosa, in ogni caso, è sicura: il presidente si è rituffato immediatamente nell'attualità del campo, ha seguito la squadra ...

Calciomercato, il Manchester United tenta Ronaldo. Inter, mercato bloccato e via un big ...mette i paletti Il naufragio del progetto Superlega rischia di avere pesanti conseguenze sul futuro ... Calciomercato 2020 - 2021 Agnelli incassa la fiducia, ma c è l ombra di Lippi IERI A 06:14 ...

Futuro Agnelli in bilico, Juve al bivio: deciderà tutto Exor Corriere dello Sport.it MONDO JUVE, UNITO ORA O MAI PIU' Sotto questo punto di vista, ci piace pensare ad un Agnelli ancora più coinvolto nel mondo Juve e meno negli affari europei, se sarà così, del resto serve il suo supporto alla squadra, come era ...

Juventus, Bucchioni: "Ronaldo flop. Allegri e non solo: il grande colpo è un altro" A questo punto la rivoluzione non riguarderebbe soltanto Andrea Agnelli ma tutto il management e la sezione sportiva. Nel mirino, ad oggi, ci sono anche le posizioni di Nedved e Paratici, ma pure il ...

