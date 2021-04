Formula E | E-Prix Valencia 2021 | programma | date | orari e tv

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il MondialediE fa tappa a(Spagna) in occasione del terzo appuntamento stagionale. Dopo gli E-di Ad Diriyah e Roma, le monoposto elettriche ripartono da, sul Circuit Ricardo Tormo. Saranno due le gare ad avere luogo nel weekend di sabato 24 e domenica 25 aprile. Prima di ogni gara la griglia di partenza verrà formata come di consueto dalle qualifiche che assegneranno le file e la super pole position. Qualifiche e gara verranno trasmesse in diretta sul sito di Sportmediaset.it e sul canale Sky Sport Uno. SABATO 24 APRILE Ore 07:20 – Prove libere 1 Ore 09:15 – Prove libere 2 Ore 11:00 – Qualifiche 1 Ore 15:04 – Gara 1 SABATO 25 APRILE Ore 08:00 – Prove libere Ore 10:00 – Qualifiche 2 Ore 14:04 – Gara 2 SportFace.