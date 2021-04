E due. De Luca come la Murgia, insulso attacco a Figliuolo e alla divisa: “Vada in giro in abiti civili” (Di venerdì 23 aprile 2021) E sono due. Anche De Luca oggi, come nei giorni scorsi la Murgia, sferra un insulso attacco a Figliuolo e alla divisa. E così, la rituale intemerata di De Luca stavolta centra nel mirino polemico del governatore il commissario Figliuolo. Al quale, sulla scia della “sparata” della scrittrice sarda, il presidente della Campania suggerisce di andare «in giro per l’Italia in abiti civili». «Quando si hanno funzioni civili – ha sostenuto De Luca nella sua bizzarra recriminazione – io credo che sia inappropriato andare in giro in abiti militari. Non solo per un’appropriatezza di funzioni. Ma perché questo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 aprile 2021) E sono due. Anche Deoggi,nei giorni scorsi la, sferra un. E così, la rituale intemerata di Destavolta centra nel mirino polemico del governatore il commissario. Al quale, sulla scia della “sparata” della scrittrice sarda, il presidente della Campania suggerisce di andare «inper l’Italia in». «Quando si hanno funzioni– ha sostenuto Denella sua bizzarra recriminazione – io credo che sia inappropriato andare ininmilitari. Non solo per un’appropriatezza di funzioni. Ma perché questo ...

