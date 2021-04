De Luca in diretta: “Scuole a rischio, ci sono ancora troppi contagi. Coprifuoco? Si ma alle 23:30” (Di venerdì 23 aprile 2021) Come ogni venerdì il governatore della Campania fa il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus. Il presidente della regione, nella sua diretta, affronta subito il tema delle lezioni in presenza: “Ho chiesto ai dirigenti di limitarsi al 50 per cento se non ci sono le condizioni di sicurezza. L’anno scolastico è saltato, nulla è cambiato sia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 23 aprile 2021) Come ogni venerdì il governatore della Campania fa il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus. Il presidente della regione, nella sua, affronta subito il tema delle lezioni in presenza: “Ho chiesto ai dirigenti di limitarsi al 50 per cento se non cile condizioni di sicurezza. L’anno scolastico è saltato, nulla è cambiato sia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

