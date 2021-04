D’Aversa sul suo futuro: “Non mi aspettavo questa situazione. Per andare avanti insieme bisogna avere lo stesso pensiero” (Di venerdì 23 aprile 2021) In conferenza stampa, il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha parlato del suo futuro: “E’ domani alle 18 contro il Crotone, il resto conta poco. Il contratto? A prescindere dalla durata dei contratti bisogna andare avanti con lo stesso pensiero. Anche l’anno scorso avevo il contratto e mi è stato comunicato che molto probabilmente non sarei più stato l’allenatore. Ad oggi il mio futuro è domani, poi la gara successiva. A fine campionato ci sederemo a tavolino e discuteremo, come succede ogni anno”. Sulla situazione attuale di classifica: “Sinceramente non mi aspettavo di ritrovarmi in questa situazione. Ma devo ragionare sui motivi per cui ci troviamo in questa ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 aprile 2021) In conferenza stampa, il tecnico del Parma Robertoha parlato del suo: “E’ domani alle 18 contro il Crotone, il resto conta poco. Il contratto? A prescindere dalla durata dei contratticon lo. Anche l’anno scorso avevo il contratto e mi è stato comunicato che molto probabilmente non sarei più stato l’allenatore. Ad oggi il mioè domani, poi la gara successiva. A fine campionato ci sederemo a tavolino e discuteremo, come succede ogni anno”. Sullaattuale di classifica: “Sinceramente non midi ritrovarmi in. Ma devo ragionare sui motivi per cui ci troviamo in...

