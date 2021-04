Contagi India, il governo corre ai ripari con l’Oxygen Express (Di venerdì 23 aprile 2021) Non si arrestano i numeri del covid in India. Nelle ultime 24h il paese ha stabilito un nuovo record mondiale di Contagi: 332.730. Nemmeno la mortalità sembra arrestarsi, in un paese carente di strumenti come l’ossigeno e di impianti sanitari funzionanti. I morti, nelle ultime ore, sono balzati a 2.264 stabilendo un altro record. Il Leggi su periodicodaily (Di venerdì 23 aprile 2021) Non si arrestano i numeri del covid in. Nelle ultime 24h il paese ha stabilito un nuovo record mondiale di: 332.730. Nemmeno la mortalità sembra arrestarsi, in un paese carente di strumenti come l’ossigeno e di impianti sanitari funzionanti. I morti, nelle ultime ore, sono balzati a 2.264 stabilendo un altro record. Il

