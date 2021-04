Bundesliga: calciatori aggrediti, ora potrebbero non andare in campo (Di venerdì 23 aprile 2021) Lo Schalke 04 abbandonerà la Bundesliga dopo la retrocessione: la società sostiene i calciatori dopo l’aggressione subita dai tifosi Clima teso intorno allo Schalke 04 in seguito alla retrocessione diventata aritmetica nello scorso turno. Il club tedesco è piombato nella Bundesliga 2 a distanza di 33 anni e i tifosi hanno aggredito alcuni calciatori, rei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 23 aprile 2021) Lo Schalke 04 abbandonerà ladopo la retrocessione: la società sostiene idopo l’aggressione subita dai tifosi Clima teso intorno allo Schalke 04 in seguito alla retrocessione diventata aritmetica nello scorso turno. Il club tedesco è piombato nella2 a distanza di 33 anni e i tifosi hanno aggredito alcuni, rei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

