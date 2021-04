Bonus TV 2021 e decoder di nuova generazione: come funziona e come ottenerlo. Modulo PDF (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono stati stanziati 100 milioni in più nel 2021 per l'estensione del Bonus tv , finalizzato a "favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono stati stanziati 100 milioni in più nelper l'estensione deltv , finalizzato a "favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei...

Advertising

RegioneER : #SocialeER Tornano i CENTRI ESTIVI, dalla @RegioneER 6 mln di euro per i BONUS RETTE alle famiglie: fino a 336 eur… - LavoriPubblici : L'Agenzia delle Entrate chiarisce come effettuare il #bonificoParlante per pagare le spese che vogliono accedere al… - TelemiaLaTv : INPS: È ATTIVA LA PROCEDURA ON LINE PER LE NUOVE DOMANDE “BONUS 2400 EURO” - RebelEkonomist : @Oblomov @bioccolo @fabpicca Aumentare ancor di più il costo del lavoro x aziende in Italia nn mi pare proprio una… - giallopassa : RT @ComuneMI: Aperte le preiscrizioni per il Bonus Taxi 2021, che entrerà in funzione da maggio e consentirà di utilizzare il servizio di a… -