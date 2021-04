Berrettini-Daniel, semifinale ATP Barcellona: programma, orario, tv, streaming (Di venerdì 23 aprile 2021) Matteo Berrettini affronterà Taro Daniel nella semifinale del torneo ATP 250 di Belgrado. L’appuntamento è per il tardo pomeriggio/prima serata di sabato 24 aprile, il tennista italiano partirà con i favori del pronostico contro l’avversario giapponese. Il romano, numero 10 al mondo, se la dovrà vedere contro il numero 126 del ranking ATP: in palio l’accesso alla finale, da giocare probabilmente contro il padrone di casa Novak Djokovic, attuale numero 1 al mondo. I due giocatori si daranno battaglia sulla terra rossa del campo centrale. Il programma sarà aperto alle ore 15.00 dalla finale di doppio (Ariel Behar/Gonzalo Escobar vs Ivan Sabanov/Matej Sabanov), poi non prima delle ore 17.00 l’idolo di casa incrocerà il russo Aslan Karatsev e dunque a seguire toccherà al nostro portacolori. Berrettini ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) Matteoaffronterà Taronelladel torneo ATP 250 di Belgrado. L’appuntamento è per il tardo pomeriggio/prima serata di sabato 24 aprile, il tennista italiano partirà con i favori del pronostico contro l’avversario giapponese. Il romano, numero 10 al mondo, se la dovrà vedere contro il numero 126 del ranking ATP: in palio l’accesso alla finale, da giocare probabilmente contro il padrone di casa Novak Djokovic, attuale numero 1 al mondo. I due giocatori si daranno battaglia sulla terra rossa del campo centrale. Ilsarà aperto alle ore 15.00 dalla finale di doppio (Ariel Behar/Gonzalo Escobar vs Ivan Sabanov/Matej Sabanov), poi non prima delle ore 17.00 l’idolo di casa incrocerà il russo Aslan Karatsev e dunque a seguire toccherà al nostro portacolori.ha ...

Advertising

oktennis : Si è fermata ai quarti l’avventura di Gianluca Mager a Belgrado, fermato da Aslan Karatsev. Sarà il russo ad affron… - BrunoLad : ATP 250 de Belgrado ???? - Semifinal ???? Djokovic x Karatsev ???? ???? Berrettini x Daniel ???? - sportface2016 : #AtpBelgrado, come e quando seguire la semifinale con protagonisti #Berrettini e #Daniel - Pall_Gonfiato : Berrettini-Daniel: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Atp Belgrado - GeorgeSpalluto : Taro Daniel batte Delbonis 46 61 75 recuperando da 1-4 nel 3° e si regala Berrettini domani in semifinale alle 18.… -