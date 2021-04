Benevento | arbitra Mariani | con lui due precedenti ‘epici’

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sarà il 39enne Mauriziodi Aprilia adre il match trae Udinese in programma allo stadio Ciro Vigorito domenica alle ore 12.30. Sono tre gli incroci tra lui e la Strega, tutti nel torneo di serie A 2017/18, due dei quali epici. Oltre ad aver diretto i giallorossi nella sconfitta contro il Torino del 28 gennaio 2018, infatti, si segnalano i due incroci con il Milan ricordati rispettivamente per il gol di Brignoli allo scadere e per la vittoria dei sanniti a San Siro. A coadiuvaresaranno gli assistenti Mattia Scarpa di Reggio Emilia e Christian Rossi di La Spezia, oltre al IV uomo Matteo Marchetti di Ostia Lido. Al Var l’esperto Daniele Doveri di Roma 1 sarà assistito da Salvatore Longo di Paola. L'articolo proviene da ...