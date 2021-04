Barista di 47 anni trovato morto in casa Il Ris | ' È stato ucciso da un colpo alla testa'

Advertising

Antonio Fara è stato ucciso. Il barista sassarese di 47 anni trovato morto questa mattina nel suo appartamento al piano terra di una palazzina di via Livorno, al centro di Sassari, è stato ammazzato con una botta alla testa.