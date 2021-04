Accadde oggi, 24 Aprile: eventi storici, santi e ricorrenze (Di sabato 24 aprile 2021) Il 24 Aprile è il 114º giorno del calendario gregoriano (il 115º negli anni bisestili). Mancano 251 giorni alla fine dell’anno Accadde oggi: diamo insieme uno sguardo ai principali eventi e ricorrenze riconducibili alla giornata di oggi, 24 Aprile. eventi storici 1479 a.C.. – Thutmose III sale al trono degli Egizi, anche se il potere va effettivamente a Hatshepsut (come narra la storia della diciottesima dinastia). 1184 a.C. – Secondo la tradizione gli antichi greci entrano a Troia servendosi di un finto cavallo 1066 – Avvistamento della Cometa di Halley; l’evento è registrato sull’arazzo di Bayeux che raffigura la battaglia di Hastings 1547 – Battaglia di Mühlberg. Il Duca d’Alba, comandante delle forze spagnole di Carlo I di Spagna, ... Leggi su zon (Di sabato 24 aprile 2021) Il 24è il 114º giorno del calendario gregoriano (il 115º negli anni bisestili). Mancano 251 giorni alla fine dell’anno: diamo insieme uno sguardo ai principaliriconducibili alla giornata di, 241479 a.C.. – Thutmose III sale al trono degli Egizi, anche se il potere va effettivamente a Hatshepsut (come narra la storia della diciottesima dinastia). 1184 a.C. – Secondo la tradizione gli antichi greci entrano a Troia servendosi di un finto cavallo 1066 – Avvistamento della Cometa di Halley; l’evento è registrato sull’arazzo di Bayeux che raffigura la battaglia di Hastings 1547 – Battaglia di Mühlberg. Il Duca d’Alba, comandante delle forze spagnole di Carlo I di Spagna, ...

