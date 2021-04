VIDEO Sinner-Bautista Agut | highlights e sintesi ottavi di finale ATP Barcellona Il trionfo in due set dell’altoatesino

(Di giovedì 22 aprile 2021) Stessa storia, stesso mare. Janniknon si ferma e lo spagnolo Robertodeve arrendersi all’incedere. Dopo aver perso a Dubai e a Miami, l’iberico è caduto sotto i colpi dell’italiano anche neglididell’ATP 500 di. Un match in bilico soprattutto nel primo set, con Jannik capace di spuntarla in un tie-break dalle palpitanti emozioni vinto sullo score di 11-9. Nella seconda frazione, invece, non c’è stata storia.ha subito il contraccolpo psicologico della frazione persa precedentemente e l’azzurrino non si è lasciato sfuggire l’occasione di archiviare la pratica sul 6-2, facendo calare il sipario con grande autorevolezza. Una prova di grande maturità quella di ...

Il video con gli highlights di Sinner-Bautista Agut 7-6(9) 6-2, match valido per il torneo Atp 500 di Barcellona 2021. Nel terzo turno straordinario successo per l'altoatesino che per la terza volta i ...