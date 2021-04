Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2021 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 aprile 2021)22 APRILE ORE 17:35 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLASU VIA AURELIA SI STA IN CODA A CAUSA DI INCIDENTE TRA VIA GREOGORIO XI E VIA DI CASALE LUMBROSO IN DIREZIONE DI MALAGROTTA, AL MOMENTO ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA COLOMBO E LAURENTINA E ASEGUIRE SI RALLENTA TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONESUD MENTRE IN INTERNA CODE ALTEZZA FLAMINIA E ASEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA SITUAZIONE ANALOGA SUL TRATTO URBANO DELL’ A24 TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO CODE A TRATTI NELEL DUE DIREZIONI SU VIA CASILINA TRA TORRE GAIA E LAGHETTO E SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E SETTEVILLE INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO SONO DI ...