Ultime Notizie Roma del 22-04-2021 ore 12:10 (Di giovedì 22 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il decreto covid Ligas e piene draghi Fatico a comprendere dice decisioni prese insieme Resta fissato alle 22 coprifuoco Salvini tra 15 giorni nuovo decreto aperture lo voteremo stato di emergenza Prorogato fino al 21 luglio ricoveri il premier draghi stringe anche sul PNR con i ministri prima dell’approdo le camere il premier ha incontrato i sindaci delle città metropolitane e poi la conferenza unificata tra stato regioni a lunedì e martedì appuntamento con le camere il ponte Morandi La procura di Genova chiude le indagini sul crollo del viadotto autostradale della 10 collassato il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone i pubblici ministeri avevano indagato 71 persone più le due società Aspi espea la Polizia di Stato di Pisa individuato indagati 8 minorenni ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 aprile 2021)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il decreto covid Ligas e piene draghi Fatico a comprendere dice decisioni prese insieme Resta fissato alle 22 coprifuoco Salvini tra 15 giorni nuovo decreto aperture lo voteremo stato di emergenza Prorogato fino al 21 luglio ricoveri il premier draghi stringe anche sul PNR con i ministri prima dell’approdo le camere il premier ha incontrato i sindaci delle città metropolitane e poi la conferenza unificata tra stato regioni a lunedì e martedì appuntamento con le camere il ponte Morandi La procura di Genova chiude le indagini sul crollo del viadotto autostradale della 10 collassato il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone i pubblici ministeri avevano indagato 71 persone più le due società Aspi espea la Polizia di Stato di Pisa individuato indagati 8 minorenni ...

fanpage : 'Qui non è questione di fiducia ma di numeri. Perdonate, ma continuo a trovare pericolosa l'affermazione come quell… - Corriere : La Germania sfiora i 30 mila nuovi casi in un giorno: il Paese verso nuove restrizioni - Agenzia_Ansa : India al collasso per il covid, 1,6 milioni casi in sette giorni. Nelle ultime 24 ore 1.761 morti #ANSA - CorriereCitta : Roma: 16enne scappa da una struttura, ma viene rintracciata dai Carabinieri: ‘Volevo stare con un ragazzo’ - sportli26181512 : Dal 'traguardo in vista' per Conte alle ultime sui posticipi: ascolta le notizie del giorno: Dal 'traguardo in vist… -