Testimonianze e prove inedite | un documentario di Al Araby tv svela nuove verità sull’omicidio di Giulio Regeni

(Di giovedì 22 aprile 2021) L’emittente in lingua araba qatariota con sede a Londra AlTv trasmetterà questa sera, giovedì 22 aprile, alle ore 22 di Doha, le 21 in Italia, “Buried Facts”, unche ricostruisce la storia del tragico assassinio di. Si tratta del primo prodotto televisivo sulla storia del ricercatore italiano sequestrato e ucciso al Cairo a gennaio del 2016. Lo ha reso noto l’emittente qatariota con un tweet in lingua araba in cui si parla diesclusive che confermano ulteriormente le torture subite danel quartier generale dell’intelligence militare egiziana durante il periodo di sparizione. Alhanno lavorato giornalisti, autori e operatori italiani, egiziani, tunisini, marocchini, turchi e qatarioti. Alla ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Testimonianze prove

IL GIORNO

Il numero di pattuglie sè stato intensificato in tutta l'area mentre gli ufficiali continuano a cercaredi chi potrebbe aver assistito alla violenza oppure notato persone ...La polizia locale ha assicurato che tutte leportano a questa evidenza: nessuno guidava. ... Secondoraccolte dall'ufficiale, diverse persone mostrano agli amici come queste auto con ...Lo ha reso noto l’emittente qatariota con un tweet in lingua araba in cui si parla di testimonianze esclusive che confermano ulteriormente le torture subite da Giulio nel quartier generale dell’intell ...Decine di segnalazioni, anonime e non. Un video e anche una foto, che gli autori di presunti party abusivi nello studentato Bassini - ora in quarantena - avrebbero postato sui loro canali social. Docu ...