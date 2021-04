Test di ammissione all’università, perchè è utile anticiparli alla quarta superiore (Di giovedì 22 aprile 2021) Il futuro incomincia prima per gli studenti che hanno le idee chiare: alcune università con corsi a numero chiuso consentono, a certe condizioni, di accaparrarsi un posto prima ancora di finire la scuola superiore. Aurora lyceum College si sta organizzando per dare ai propri iscritti l’opportunità di svolgere gli esami di ammissione universitari già al quarto anno. L’anticipo dei Test è uno strumento competitivo sia per le università (che si accaparrano prima una quota di iscritti, con ovvi vantaggi organizzativi) sia per i ragazzi che nell’ultimo anno possono dedicarsi unicamente allo studio. Inoltre, evitando di dover sostenere nell’arco di un’estate l’esame di maturità e il Test possono affrontare ogni prova al meglio con benefici in termini di serenità e risultati. Ma è anche un modo per allineare il sistema ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 22 aprile 2021) Il futuro incomincia prima per gli studenti che hanno le idee chiare: alcune università con corsi a numero chiuso consentono, a certe condizioni, di accaparrarsi un posto prima ancora di finire la scuola. Aurora lyceum College si sta organizzando per dare ai propri iscritti l’opportunità di svolgere gli esami diuniversitari già al quarto anno. L’anticipo deiè uno strumento competitivo sia per le università (che si accaparrano prima una quota di iscritti, con ovvi vantaggi organizzativi) sia per i ragazzi che nell’ultimo anno possono dedicarsi unicamente allo studio. Inoltre, evitando di dover sostenere nell’arco di un’estate l’esame di maturità e ilpossono affrontare ogni prova al meglio con benefici in termini di serenità e risultati. Ma è anche un modo per allineare il sistema ...

