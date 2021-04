SuperLega, Sconcerti: “Progetto di disperazione, non di logica” (Di venerdì 23 aprile 2021) Mario Sconcerti, noto opinionista, ha parlato del Progetto SuperLega, praticamente morto sul nascere. Ecco il suo pensiero Leggi su pianetamilan (Di venerdì 23 aprile 2021) Mario, noto opinionista, ha parlato del, praticamente morto sul nascere. Ecco il suo pensiero

Advertising

Corriere : Superlega, un’idea rozza contro il gradimento dei tifosi. I rischi per Agnelli: la Juve come arriverebbe? - AApache10 : Tu posa il fiasco e poi vedrai che capirai..ma che vuoi capire - MarekNapoli : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Sconcerti: 'Superlega crollata in due giorni, era spinta dalla disperazione, questa storia non si può chiud… - alberto02259892 : RT @irrisolvibile: VARRIALE E' CONSIDERATO IMPURO IN QATAR, RaiSport passa a quello di Report che con Antinelli trasforma Saxa Rubra in un… - TMW_radio : ??? #Maracana Mario #Sconcerti ??? «#Christillin presidentessa #Juventus? Sarebbe una bella idea. #Superlega presen… -