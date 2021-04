Stasera in tv: Kingsman: Secret Service con Colin Firth (Di giovedì 22 aprile 2021) Stasera in tv, in prima serata, andrà in onda Kingsman: trama cast e curiosità del film diretto da Matthew Vaughn Stasera in tv, su Rai Movie, alle 21:10, andrà in onda Kingsman: Secret Service. Il film del 2014, diretto da Matthew Vaughn, è liberamente tratto dalla miniserie a fumetti The Secret Service (2012-2013) scritta da Mark Millar e illustrata da Dave Gibbons. Cast Nel cast figurano: Colin Firth: Harry Hart / Galahad Samuel L. Jackson: Richmond Valentine Mark Strong: Merlino Taron Egerton: Gary “Eggsy” Unwin Michael Caine: Chester King / Artù Sophie Cookson: Roxanne “Roxy” Morton Sofia Boutella: Gazelle Mark Hamill: Professor James Arnold Jack Davenport: Lancillotto Samantha Womack: ... Leggi su zon (Di giovedì 22 aprile 2021)in tv, in prima serata, andrà in onda: trama cast e curiosità del film diretto da Matthew Vaughnin tv, su Rai Movie, alle 21:10, andrà in onda. Il film del 2014, diretto da Matthew Vaughn, è liberamente tratto dalla miniserie a fumetti The(2012-2013) scritta da Mark Millar e illustrata da Dave Gibbons. Cast Nel cast figurano:: Harry Hart / Galahad Samuel L. Jackson: Richmond Valentine Mark Strong: Merlino Taron Egerton: Gary “Eggsy” Unwin Michael Caine: Chester King / Artù Sophie Cookson: Roxanne “Roxy” Morton Sofia Boutella: Gazelle Mark Hamill: Professor James Arnold Jack Davenport: Lancillotto Samantha Womack: ...

